Il bilancio delle vittime civili causate dal conflitto tra Israele e Libano supera le 2.700 persone, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, fonti di Reuters indicano che il numero potrebbe non essere completo, poiché non vengono considerate alcune migliaia di vittime che potrebbero essere state escluse dai conteggi ufficiali. La discrepanza tra i numeri solleva domande sulla completezza delle stime finora fornite.

Il conto ufficiale è di oltre 2.700, ma secondo fonti di Reuters non include «diverse migliaia» di combattenti di Hezbollah Il 3 maggio Reuters ha pubblicato un approfondimento su Hezbollah nel quale due fonti del gruppo libanese dicono che i combattenti uccisi dagli israeliani in questa fase della guerra, nel 2026, sono «diverse migliaia» e che la maggior parte di loro non è stata contata nel bilancio delle persone uccise dai bombardamenti, che per adesso è di oltre 2.700. L’ufficio media di Hezbollah ha smentito. Se questa informazione fosse vera, vorrebbe dire che abbiamo un quadro parziale della guerra in Libano: i bombardamenti israeliani avrebbero ucciso molte più persone rispetto al numero ufficiale e una parte significativa di quelle persone sarebbero combattenti di Hezbollah, ma per ora non ci sono dati precisi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Forse ai dati sulle persone uccise da Israele in Libano manca un pezzo

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