Beirut 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del Libano

Nel sud del Libano, il ministero della Salute ha comunicato che dieci persone sono state uccise oggi a causa di raid condotti da forze israeliane. Tra le vittime ci sono anche tre operatori dei servizi di emergenza. I media statali hanno riferito di incursioni in più di una dozzina di località della regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con i raid che interessano diverse aree del sud libanese.

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che dieci persone, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, sono state uccise oggi da raid israeliani nel sud del Libano, mentre i media statali hanno riportato incursioni in oltre una dozzina di località. Il ministero ha affermato che tre attacchi mortali hanno colpito località nel distretto di Nabatiyeh e provocato la morte, tra gli altri, di un membro della protezione civile libanese e due paramedici del Comitato sanitario islamico affiliato a Hezbollah, denunciando quello che ha definito un attacco "sistematico" di Israele contro gli operatori dei servizi di emergenza.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beirut, 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del Libano Libano, esplosioni e fumo a Beirut per i nuovi raid di IsraeleEsplosioni e fumo nel cielo di Beirut, in Libano, giovedì pomeriggio, per nuovi raid di Israele. Beirut, 8 membri delle forze di sicurezza uccisi da raid di Israele nel sudAlmeno 8 membri delle forze di sicurezza libanesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Lebanon declares Iran envoy persona non grata as Israeli strikes continue; AP explains Temi più discussi: Beirut, 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del Libano; Beirut, 'oltre 300 morti in pochi minuti in raid Israele di mercoledì'; La domenica di Pasqua, violenti attacchi israeliani si abbattono sul sud di Beirut; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'. Beirut, 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del LibanoIl ministero della Salute libanese ha dichiarato che dieci persone, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, sono state uccise oggi da raid israeliani nel sud del Libano, mentre i media statali ... ansa.it Beirut: 'Oltre 300 morti in pochi minuti nei raid di Israele di mercoledì'BEIRUT - Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani avvenuti mercoledì in tutto il Paese, con oltre 160 bombe lanciate su 100 obiettivi in soli dieci minuti, hanno ... ansa.it Israele, i rid su Beirut proseguono E Netanyahu è in calo nei sondaggi Una telefonata “molto tesa“ tra Netanyahu e Trump @dafrattini, @Corriere x.com Quanti ricordi a Beirut. Quanta musica, quanti musicisti straordinari e quanti amici: Karim Ghattas, Marcel Khalife con i figli Rami e Bachar, Ibrahim Maalouf…- Una città unica e gente meravigliosa. Un cibo straordinario e una luce livida che proviene dal mare e - facebook.com facebook