almeno 826 persone sono state uccise da israele in libano tra cui 106 bambini

Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 826 persone sono state uccise da Israele in Libano dall’inizio del conflitto, tra cui 106 bambini. La stima include civili e combattenti, con un numero significativo di vittime tra la popolazione più giovane. La situazione ha portato a un aumento dei decessi e a una crescente allerta tra le autorità locali.

Secondo il Ministero della Salute libanese, dall’inizio della guerra in Libano sono state uccise almeno 826 persone, tra cui 106 bambini, e oltre 2.000 sono rimaste ferite da Israele. Solo nella giornata di ieri, 53 persone sono state uccise e 76 ferite. Il ministero della Salute ha inoltre riferito che cinque ospedali sono stati costretti a chiudere, si sono verificati 37 attacchi contro i servizi di emergenza e 31 operatori sanitari hanno perso la vita. MedGlobal, una delle principali organizzazioni mediche che fornisce aiuti a Gaza, ha condannato un nuovo raid aereo che ha ucciso almeno 12 medici nel Libano meridionale, in un contesto di ripetuti attacchi contro le strutture sanitarie del Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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