Nel torneo al Foro Italico, le giocatrici rumene hanno conquistato la vittoria nel doppio femminile, superando le italiane dopo aver perso il primo set. Le rumene sono riuscite a ribaltare il punteggio grazie a un gioco più compatto e a colpi efficaci, riuscendo a recuperare il vantaggio iniziale delle italiane. Il duo composto da Cirstea e Cristian ha saputo sfruttare le occasioni e mettere sotto pressione le avversarie, portando a casa il risultato finale.

? Punti chiave Come hanno fatto le rumene a ribaltare il vantaggio iniziale delle azzurre?. Cosa ha permesso al duo Cirstea-Cristian di scardinare il gioco italiano?. Perché la gestione dei momenti chiave è stata fatale per Grant e Ruggeri?. Quali sono i prossimi impegni in calendario per le due atlete?.? In Breve Vittoria rumena Cirstea e Cristian per 6-4, 6-4 sul campo Pietrangeli.. Match concluso in un'ora e sedici minuti di gioco.. Ruggeri è numero 265 e Grant numero 234 nel ranking mondiale.. Grant aveva battuto Pigato nel singolare prima dell'eliminazione contro Bartunkova.. Tyra Caterina Grant e Jennifer Ruggeri hanno concluso oggi la loro corsa al Foro Italico, cedendo sul campo Pietrangeli al duo rumeno composto da Cirstea e Cristian con il punteggio di 6-4, 6-4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foro Italico: Grant e Ruggeri frenate dalle rumene nel doppio

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