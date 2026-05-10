Foro Italico | Grant e Ruggeri frenate dalle rumene nel doppio
Nel torneo al Foro Italico, le giocatrici rumene hanno conquistato la vittoria nel doppio femminile, superando le italiane dopo aver perso il primo set. Le rumene sono riuscite a ribaltare il punteggio grazie a un gioco più compatto e a colpi efficaci, riuscendo a recuperare il vantaggio iniziale delle italiane. Il duo composto da Cirstea e Cristian ha saputo sfruttare le occasioni e mettere sotto pressione le avversarie, portando a casa il risultato finale.
? Punti chiave Come hanno fatto le rumene a ribaltare il vantaggio iniziale delle azzurre?. Cosa ha permesso al duo Cirstea-Cristian di scardinare il gioco italiano?. Perché la gestione dei momenti chiave è stata fatale per Grant e Ruggeri?. Quali sono i prossimi impegni in calendario per le due atlete?.? In Breve Vittoria rumena Cirstea e Cristian per 6-4, 6-4 sul campo Pietrangeli.. Match concluso in un'ora e sedici minuti di gioco.. Ruggeri è numero 265 e Grant numero 234 nel ranking mondiale.. Grant aveva battuto Pigato nel singolare prima dell'eliminazione contro Bartunkova.. Tyra Caterina Grant e Jennifer Ruggeri hanno concluso oggi la loro corsa al Foro Italico, cedendo sul campo Pietrangeli al duo rumeno composto da Cirstea e Cristian con il punteggio di 6-4, 6-4.🔗 Leggi su Ameve.eu
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