Foro Italico | Darderi abbatte Paul e vola agli ottavi ATP 1000
Al Foro Italico, il giovane tennista ha eliminato il suo avversario in due set, assicurandosi un posto agli ottavi del torneo ATP 1000. Durante il match, ha migliorato la qualità del rovescio nel secondo set, mentre il suo avversario ha deciso di interrompere la partita prima della fine del secondo set. Restano aperte alcune domande sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione e sulla strategia adottata dal vincitore.
? Domande chiave Come ha fatto Darderi a correggere il suo rovescio nel secondo set?. Cosa ha spinto Paul a interrompere la partita prima della fine?. Perché il pubblico del Foro Italico è stato decisivo per l'azzurro?. Come potrà Darderi reggere l'urto di Zverev dopo questa rimonta?.? In Breve Darderi ha ribaltato il punteggio dopo il primo set perso per 3-6.. L'azzurro del 2002 affronterà Sascha Zverev nel prossimo ottavo di finale.. Il ventiquattrenne ha superato il numero 16 del tabellone ATP 1000.. Paul ha interrotto la sfida dopo il vantaggio di 4-0 nel terzo set.. Luciano Darderi batte Tommy Paul con 3-6 6-3 6-2 al Foro Italico, conquistando così il primo ottavo di finale di un torneo ATP 1000 della carriera.🔗 Leggi su Ameve.eu
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