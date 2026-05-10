Foro Italico | Darderi abbatte Paul e vola agli ottavi ATP 1000

Al Foro Italico, il giovane tennista ha eliminato il suo avversario in due set, assicurandosi un posto agli ottavi del torneo ATP 1000. Durante il match, ha migliorato la qualità del rovescio nel secondo set, mentre il suo avversario ha deciso di interrompere la partita prima della fine del secondo set. Restano aperte alcune domande sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione e sulla strategia adottata dal vincitore.

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