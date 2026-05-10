Formigine | bilancio in attivo con 13 milioni spinta dall’IMU

Il comune di Formigine ha chiuso il bilancio con un avanzo di circa 13 milioni di euro, sostenuto anche dai introiti derivanti dall’IMU. Sono stati recuperati circa 2 milioni di euro attraverso controlli e azioni di contrasto all’evasione fiscale. Tuttavia, il Comune ha deciso di contrarre un debito di 4,1 milioni di euro, senza specificare le motivazioni di questa scelta.

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? Punti chiave Come sono stati recuperati i 2 milioni di euro dall'evasione?. Perché il comune ha deciso di contrarre un debito di 4,1 milioni?. Cosa permetterà di fare la quota di 1,6 milioni già stanziata?. Come influirà l'aumento dell'IMU sulla qualità dei servizi ai cittadini?.? In Breve Recupero evasione fiscale da 2 milioni di euro e Imu a 7,4 milioni.. Indebitamento di 4,1 milioni di euro per nuove scuole Prampolini a Casinalbo.. Copertura servizi a domanda individuale salita al 60,4% rispetto al 56,3% previsto.. Spese correnti per 33 milioni di euro e 1,6 milioni già destinati a progetti.. Il Consiglio Comunale di Formigine ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025, confermando un avanzo finanziario pari a quasi 13 milioni di euro dopo un anno di intense attività amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Formigine: bilancio in attivo con 13 milioni, spinta dall’IMU ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roseto: bilancio in attivo con 2 milioni, via libera ai nuovi investimenti? Cosa sapere Il Consiglio di Roseto approva il bilancio 2025 con un avanzo di 2 milioni di euro. Enpapi: il patrimonio torna in attivo con 13,6 milioni di avanzo? Cosa sapere Enpapi chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 13,6 milioni di euro.