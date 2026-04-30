Enpapi | il patrimonio torna in attivo con 13,6 milioni di avanzo

L'Enpapi ha chiuso il bilancio 2025 con un avanzo di 13,6 milioni di euro, segnando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il patrimonio netto si attesta a 3,3 milioni di euro, superando così il deficit registrato nel 2021. Questi dati evidenziano una ripresa della situazione finanziaria dell'ente, dopo un periodo di difficoltà.

? Cosa sapere Enpapi chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 13,6 milioni di euro.. Il patrimonio netto a 3,3 milioni segna il superamento del deficit del 2021.. A Roma, il bilancio consuntivo 2025 dell’Enpapi segna un punto di svolta finanziaria con un avanzo di esercizio pari a 13,6 milioni di euro, riportando il patrimonio netto sopra lo zero dopo la profonda crisi del 2021. La cassa previdenziale degli infermieri liberi professionisti ha ufficialmente chiuso l’esercizio con un patrimonio netto che si attesta a 3,3 milioni di euro. Si tratta di un recupero fondamentale se si confronta questo dato con il periodo compreso tra il 2018 e il 2021, quando le perdite avevano portato il valore patrimoniale a un deficit superiore ai 37 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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