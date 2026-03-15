Formazioni ufficiali Verona Genoa | le scelte di Sammarco e De Rossi

Alle 12:30 si gioca al Bentegodi la sfida tra Verona e Genoa, valida per il 29° turno di Serie A 202526. Sono state ufficializzate le formazioni con Paolo Sammarco e Daniele De Rossi che hanno scelto le rispettive squadre per questa partita. Entrambe le formazioni sono state comunicate e sono visibili prima del calcio d'inizio.

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