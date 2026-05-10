Formazioni ufficiali Parma Roma | le scelte di Cuesta e Gasperini per il match di Serie A
Le formazioni ufficiali per la partita di Serie A tra Parma e Roma sono state annunciate. Cuesta e Gasperini hanno deciso le scelte dei giocatori che scenderanno in campo, rispettivamente, per le due squadre. La gara si svolge in un clima di attesa, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le disposizioni dei rispettivi allenatori. La partita è programmata per questa sera e sarà trasmessa in diretta.
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