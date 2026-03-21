formazioni ufficiali parma cremonese le scelte di cuesta e giampaolo per il match di serie a

Le formazioni ufficiali di Parma e Cremonese sono state annunciate per il match di Serie A della 30ª giornata della stagione 202526. Cuesta ha scelto i giocatori del Parma, mentre Giampaolo ha deciso gli undici titolari per la Cremonese. La partita si svolgerà oggi e rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre in classifica.

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