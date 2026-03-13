Formazioni ufficiali Torino Parma | le scelte di D’Aversa e Cuesta per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Torino e Parma per la partita di Serie A valida per la 29ª giornata della stagione 202526 sono state annunciate da D’Aversa e Cuesta. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento cruciale per entrambe, con le scelte dei tecnici che riflettono le strategie adottate per questa occasione. La partita si gioca oggi, con le formazioni pronte a scendere in campo.

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