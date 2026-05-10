Formazioni ufficiali Milan Atalanta | le scelte di Allegri e Palladino

Alle ore 20:45 si gioca a San Siro il match tra Milan e Atalanta, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai tecnici Allegri e Palladino prima del fischio d’inizio. Il Milan schiera il suo team con diverse variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre l’Atalanta conferma alcuni dei suoi giocatori titolari. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella corsa alla classifica.

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