Formazioni ufficiali Atalanta Juventus | le scelte di Palladino e Spalletti

Nella 32ª giornata di Serie A 202526, Atalanta e Juventus si sono affrontate in una partita decisiva per le posizioni in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate dai rispettivi allenatori, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, che hanno scelto gli undici titolari per questa sfida. La partita si è svolta in un contesto di grande attesa, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti per la qualificazione alla Champions League.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Milan Udinese, primo tempo horror dei rossoneri: la reazione di San Siro è tutta un programma! Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Cremonese: «Contestazione inopportuna, partita non facile ma oggi è uscito fuori il nostro valore» De Zerbi confessa: «Ecco perché il Tottenham si salverà, ho parlato con i calciatori uno a uno.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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