Formazioni ufficiali Inter Atalanta le scelte di Chivu e Palladino

Le formazioni ufficiali di Inter e Atalanta sono state annunciate, con le scelte di Chivu e Palladino che sono state rese note. La partita si avvicina e i due allenatori hanno deciso i titolari per questa sfida. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti costanti sulle formazioni e sui movimenti delle due squadre.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il campionato di Serie A arriva a un punto di non ritorno. La sfida delle ore 15:00 tra l’Inter e l’Atalanta non è una semplice partita di cartello, ma rappresenta il vero snodo cruciale in ottica scudetto. Dopo la tensione accumulata nel derby, la Beneamata è chiamata a dare una risposta di forza: vincere oggi significherebbe lanciare un segnale inequivocabile alle inseguitrici e compiere un passo probabilmente decisivo verso il titolo tricolore. Formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Atalanta, le scelte di Chivu e Palladino Articoli correlati Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte di Palladino e ChivuMercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, in estate sarà... Formazioni ufficiali Inter Atalanta: le scelte di Chivu e Palladino per il match di Serie AFormazioni ufficiali Inter Atalanta: le scelte di Chivu e Palladino per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26 Le formazioni... Matchday LIVE: Inter vs Atalanta | Chivu vs Palladino... e due milanisti in studio! Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere. Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Chivu senza tre big, la scelta tra Dumfries e Luis Enrique e tra Thuram e BonnyLe formazioni ufficiali di Inter-Atalanta: Ecco le scelte di Chivu e Palladino per l'anticipo di serie A al Meazza, ai nerazzurri di casa mancano Bastoni, Lautaro e Calhanoglu ... sport.virgilio.it Inter-Atalanta, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni di Chivu e PalladinoI nerazzurri ricevono la Dea all’incontro valido per la 29ª giornata di campionato. In palio a San Siro, 3 punti utili per corsa scudetto ed Europa ... tuttosport.com SM - #InterAtalanta, #Bastoni indisponibile: non ha smaltito la botta alla tibia. Al suo posto #CarlosAugusto x.com Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook