Formazioni ufficiali Fiorentina Genoa | le scelte di Vanoli e De Rossi per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Genoa sono state annunciate in vista della partita valida per la 36ª giornata della Serie A 202526. Le scelte dei tecnici Vanoli e De Rossi sono state comunicate, delineando le squadre che scenderanno in campo questa sera. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione e vede le due formazioni pronte ad affrontarsi con diverse novità e conferme nelle rispettive rose.

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