Formazioni ufficiali Inter Genoa | le scelte di Chivu e De Rossi per il match di Serie A

Per la partita di Serie A tra Inter e Genoa, le formazioni ufficiali sono state annunciate da Chivu e De Rossi. La gara si svolge a San Siro e rappresenta la 27ª giornata del campionato 202526. Entrambe le squadre hanno comunicato le rispettive scelte di formazione per questa sfida.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Moviola Verona Napoli: il VAR convalida il pareggio. Gli episodi dubbi del match diretto da Colombo Infortunio Morata: si ferma l’attaccante in Como Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Inter Genoa: le scelte di Chivu e De Rossi per il match di Serie A Formazioni ufficiali Genoa Inter: le scelte di De Rossi e ChivuSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Formazioni ufficiali Cremonese Genoa: le scelte di Nicola e De Rossi per il match di Serie ABarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Genoa Inter, le formazioni ufficiali le scelte di Chivu a centrocampo e in attacco Una selezione di notizie su Inter Genoa. Temi più discussi: Probabili formazioni Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi; Inter-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Genoa: probabili formazioni e statistiche. Inter – Genoa: ecco le formazioni ufficialiInter - Genoa: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta televisiva e streaming la sfida di Serie A ... generationsport.it Inter-Genoa, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per smaltire il BodoL'Inter riceve il Genoa a San Siro nel 27° turno di Serie A. I nerazzurri, che vengono dall'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, sono primi nella classifica del campionato ... tuttosport.com Inter-Genoa, Chivu potrebbe rilanciare Darmian a destra al posto di Luis Henrique @fcin1908it x.com Stasera si canta #passioneinter #sansiro #sanremo #festivaldisanremo #intergenoa - facebook.com facebook