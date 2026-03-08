Le formazioni ufficiali di Genoa e Roma sono state comunicate da De Rossi e Gasperini in vista della partita del 28° turno di Serie A 202526. La sfida si svolge oggi, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le scelte fatte dai rispettivi allenatori. La partita si disputa nel pomeriggio, con i giocatori che si preparano per il calcio d'inizio.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Moviola Fiorentina Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida tra viola e ducali! I dettagli Moviola Bologna Verona, ecco cos’è successo durante la sfida! L’episodio arbitrale chiave... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Roma, le scelte di De Rossi e Gasperini per il match di Serie A

Leggi anche: Formazioni ufficiali Inter Genoa: le scelte di Chivu e De Rossi per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Cremonese Genoa: le scelte di Nicola e De Rossi per il match di Serie ABarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Tutti gli aggiornamenti su Genoa Roma.

Temi più discussi: Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Genoa-Roma: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Roma, le probabili formazioni: chance Venturino, riposo per Cristante; Genoa-Roma, De Rossi: Non è mai una partita come le altre.

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: DDR cambia in attacco, Venturino dal 1' per GaspTenere a distanza Como e Juventus. E' l'obiettivo della Roma che fra poco più di un'ora scenderà in campo al Ferraris. tuttomercatoweb.com

Genoa-Roma nel 2024 fu l'ultima di De Rossi in giallorossoIl Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita ... sport.sky.it

LIVE Genoa-Roma - Calcio d'inizio alle 18:00 Prepartita di @mrccmpnll e Valerio Conti, diretta testuale di @lucadale86 #ASRoma #GenoaRoma #SerieA x.com

Una domenica bollente. Genoa-Roma, per Leo Ostigard, si preannuncia particolarmente hot e non solo per il calore del Ferraris - facebook.com facebook