Formazioni ufficiali Cremonese Pisa | le scelte di Giampaolo e Hiljemark per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Pisa sono state annunciate in vista del match di Serie A valido per la 36ª giornata della stagione 202526. L’allenatore della Cremonese ha scelto i giocatori titolari, così come il tecnico del Pisa, che ha definito le scelte per la partita. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le formazioni confermate, pronte a disputare la sfida.

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