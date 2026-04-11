Formazioni ufficiali Cagliari Cremonese le scelte dei due tecnici Pisacane e Giampaolo per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Cagliari Cremonese sono state annunciate per il match di Serie A valido per la 32ª giornata della stagione 202526. I due tecnici, Pisacane e Giampaolo, hanno scelto le rispettive formazioni prima dell'inizio dell'incontro. La partita si disputa in un contesto di campionato con molte sfide ancora da definire. Le scelte delle formazioni sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio.

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