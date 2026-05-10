Formazioni Milan-Atalanta | Allegri ne cambia sei Palladino punta su Raspadori e Krstovic

Stasera alle 20, il Milan affronta l’Atalanta in una partita importante per la zona Champions. Il tecnico rossonero ha deciso di cambiare sei undici titolari rispetto alle ultime uscite, cercando di invertire la serie di quattro sconfitte nelle ultime sette gare. Dal lato avversario, l’allenatore dell’Atalanta punta su Raspadori e Krstovic come prime scelte in attacco. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

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Milano, 10 maggio 2026 - Invertire la rotta dopo le quattro sconfitte nelle ultime sette partite e conquistare tre punti fondamentali per mettere in cassaforte la partecipazione alla prossima Champions è l’obiettivo del Milan di Massimiliano Allegri che questa sera alle 20.45 (il match sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming su DAZN) ospiterà a San Siro l’Atalanta di Palladino. Il tecnico rossonero, nonostante i risultati non particolarmente positivi dell’ultimo periodo, non ultimo il pesante ko di domenica scorsa contro il Sassuolo, nella conferenza della non si è lascia andare a drammi o allarmismi: “Non sono preoccupato, bisogna cercare di vedere le cose in maniera positiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Formazioni Milan-Atalanta: Allegri ne cambia sei. Palladino punta su Raspadori e Krstovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Palladino sceglie Bellanova, Raspadori e KrstovicRispetto alla formazione tipo delle ultime tre paritte, Palladino ne cambia due per Roma-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali del match che... Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: Palladino con Krstovic, Sammarco punta su BowieAtalanta e Verona si preparano a scendere in campo per la 30ª giornata di Serie A 2025-26.