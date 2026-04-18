Roma-Atalanta le formazioni ufficiali | Palladino sceglie Bellanova Raspadori e Krstovic

Alle 20:45 si gioca Roma-Atalanta, con le formazioni ufficiali rese note poco prima del calcio d’inizio. L’allenatore ha deciso di apportare due modifiche rispetto alle ultime tre partite, inserendo in campo Bellanova, Raspadori e Krstovic. Le squadre scenderanno in campo con le formazioni aggiornate, pronte a affrontarsi in questa sfida valida per il campionato.

Rispetto alla formazione tipo delle ultime tre paritte, Palladino ne cambia due per Roma-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali del match che inizierà alle 20:45. Davanti a Carnesecchi il trio è quello con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con Hien che è ancora ai box (l’elenco dei convocati non era stato diramato). La diga di centrocampo è con Ederson e De Roon, mentre sugli esterni la novità è Bellanova, con Zappacosta che trasloca a sinistra. L’attacco cambia, ma non il riferimento centrale: panchina per Scamacca, Krstovic parte dal primo minuto. Raspadori vince il ballottaggio con Zalewski, chiude il trio con l’intoccabile De Ketelaere. Sempre assente anche Kamaldeen Sulemana.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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