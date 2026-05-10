forlimpopoli sos caos in via papa giovanni

A Forlimpopoli, in via Papa Giovanni, si sta sviluppando una discussione tra i residenti e le autorità locali riguardo alle problematiche legate al traffico e alla viabilità della zona. La questione riguarda le eventuali misure da adottare per migliorare la situazione, con incontri programmati tra le parti coinvolte per analizzare le possibili soluzioni. La discussione si inserisce nel quadro di un confronto più ampio sulla gestione del traffico cittadino.

Il futuro di una delle zone più trafficate di Forlimpopoli sta per tradursi in un confronto aperto e diretto tra amministrazione e residenti. Domani alle 20.30 la sala consiliare aprirà infatti le proprie porte per l’assemblea del consiglio di zona capoluogo, un incontro pubblico interamente dedicato alle problematiche di via Papa Giovanni, che collega il centro cittadino alla zona della Madonna e alla via per San Pietro ai Prati, oltre ad avere uno svincolo sulla tangenziale. Un’arteria che è attenzionata da anni per le molte criticità che presenta, sia sul fronte della sicurezza stradale, sia su quello del degrado. Il dibattito di martedì sera si preannuncia intenso, focalizzato sulla necessità di una rigenerazione urbana capace di garantire standard di sicurezza adeguati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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