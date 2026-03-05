Lungomare a pezzi Sos del papà di Asia al subcommissario

Sul lungomare sono visibili danni evidenti, con alcune parti dell’area ancora in condizioni precarie. Asia ha inviato un messaggio al subcommissario chiedendo interventi immediati. Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro con il responsabile della protezione civile per discutere delle possibili soluzioni per accelerare il risanamento dei giardinetti di Torrione.

Tempo di lettura: 2 minuti Verrà presto organizzato un incontro con il responsabile della protezione civile per cercare di individuare delle soluzioni in grado di accelerare il risanamento dell'area dei giardinetti di Torrione. È quanto ha assicurato Mariella Santirufo subcommissario al Comune di Salerno in un incontro con Fabio Bassi e Aniello Pietrofesa. Fabio è il papà di Asia. Uno dei genitori che ha subito l'innaturale violenza di sopravvivere ad un figlio. Quell'area attrezzata e realizzata anche a spese dei privati sul lungomare Tafuri é l'opportunità di dare radici ad un legame volato via troppo presto ma che non si può cancellare. Quel ricordo ha però dovuto fare i conti con il cedimento ed il crollo che un mese fa hanno interessato i Giardini di Asia e degli amici del mandorlo.

