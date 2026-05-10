Forlì il maltempo blocca l’Urbana Street Fest | evento rinviato

A Forlì, il maltempo ha portato alla cancellazione dell’Urbana Street Fest, che era previsto in questa settimana. Dopo una riunione con il Comune, sono stati decisi alcuni cambiamenti nel programma originale e le modalità per recuperare l’evento. Resta da definire chi si occuperà della gestione logistica delle nuove date e delle eventuali modifiche organizzative. La situazione rimane in fase di definizione, in attesa di comunicazioni ufficiali.

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? Punti chiave Come cambierà il programma dopo la riunione con il Comune?. Chi dovrà gestire i nuovi dettagli logistici per il recupero?. Perché gli organizzatori hanno dovuto interrompere i preparativi in corso?. Quando verrà comunicata la nuova data per gli artisti locali?.? In Breve Riunione con l'amministrazione comunale lunedì mattina per definire nuovi dettagli logistici.. Due palchi in corso della Il cuore ospitavano gli artisti forlivesi.. Nuova data di recupero in discussione dopo il blocco del 10 maggio 2026.. Impatto sociale sui quartieri di Forlì per la perdita del momento di aggregazione.. Gli organizzatori di Urbana Street Fest hanno annunciato il rinvio della manifestazione a Forlì questa domenica 10 maggio 2026 a causa del rischio di maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, il maltempo blocca l’Urbana Street Fest: evento rinviato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Urbana Street Fest: il maltempo ferma la festa, evento rinviatoForlì, 10 maggio 2026 - Un brusco stop dettato dalle nuvole rovina i piani della domenica forlivese. Rinviato per maltempo l'evento "In pista per l'autismo": ecco quando i 500 studenti si ritroveranno all'AdriaticoSi doveva svolgere martedì 31 marzo la seconda edizione della giornata di sport e inclusione, ma le previsioni hanno costretto a rimandare tutto:...