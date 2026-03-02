Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026 | Sono solo a metà percorso

Harrison Ford ha ricevuto il premio alla carriera agli Screen Actors Guild Award del 2026. Durante la cerimonia, l’attore ha dichiarato di essere solo a metà percorso, lasciando intendere che continuerà a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il premio gli è stato consegnato come riconoscimento per la sua lunga carriera di attore, e lui ha commentato con entusiasmo questa tappa, sottolineando il desiderio di proseguire nel suo percorso professionale.

Harrison Ford ha accettato il premio agli Screen Actors Guild Award come fosse una tappa intermedia, trasformando un riconoscimento definitivo in una dichiarazione d'intenti sul futuro. Premiato con il Lifetime Achievement Award agli Actor Awards 2026, Harrison Ford sorprende tutti dichiarandosi solo "a metà" della sua carriera. Tra ironia, gratitudine e nuovi ruoli di peso, l'attore ribadisce di sentirsi ancora pienamente in gioco. Sul palco degli Actor Awards 2026, Harrison Ford ha ricevuto il Lifetime Achievement Award come si riceve una pacca sulla spalla: con gratitudine, certo, ma anche con una sana dose di ironia. Dopo... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026: "Sono solo a metà percorso" Harrison Ford riceverà il premio alla carriera assegnato da SAG-AFTRAL'attore sarà premiato con l'importante riconoscimento durante la cerimonia che si svolgerà nel mese di marzo in diretta streaming. Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l’omaggio al paroliere(Adnkronos) – Mogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera. Una raccolta di contenuti su Harrison Ford. Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026: Sono solo a metà percorsoHarrison Ford ha accettato il premio agli Screen Actors Guild Award come fosse una tappa intermedia, trasformando un riconoscimento definitivo in una dichiarazione d'intenti sul futuro. movieplayer.it Harrison Ford in lacrime agli Actor Awards: l’omaggio alla moglie Calista FlockhartL'eterno Indiana Jones ha messo da parte la sua celebre corazza agli Actor Awards durante la cerimonia per il Premio alla Carriera ... iodonna.it