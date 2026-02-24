Sanremo a Mogol il premio alla carriera | Il mio premio non c’entra nulla con la politica

Mogol riceve il premio alla carriera a Sanremo per il suo contributo musicale, non legato a questioni politiche. La cerimonia si svolge giovedì sera all’Ariston, dove il riconoscimento viene consegnato direttamente dalla città. Mogol sottolinea che il premio celebra il suo lavoro nel mondo della musica, senza alcuna connessione con le tensioni politiche attuali. La consegna rappresenta un momento di riconoscimento per il suo percorso artistico.

Giovedì sera all'Ariston Mogol riceverà un importante premio che gli verrà consegnato dalla città di Sanremo: quello alla carriera Giovedì è atteso Mogal a Sanremo per un importante premio che riceverà sull’Ariston, quello alla carriera. Quest’anno la città ne darà tre, oltre a lui un riconoscimento anche a Fausto Leali e a Caterina Caselli, dato che quest’anno ricorrono i 60 anni di Nessuno mi può giudicare. L’artista ha espresso grande felicità per questo riconoscimento che si unisce a tanti altri che sta collezionando in questo ultimo periodo. Adesso ha quasi 90 anni ed è pronto a tronare sul palco di Sanremo per questo importante riconoscimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo: Piero Cassano, premio alla carriera e appello per un Festival più focalizzato sull’arte e la musica.Piero Cassano ha ricevuto un premio alla carriera a Sanremo, dove ha anche chiesto di mettere più attenzione sull’arte e la musica.

Sanremo 2026, premi alla carriera a Leali, Mogol e Caterina CaselliFausto Leali, Caterina Caselli e Mogol riceveranno i premi alla carriera durante il Festival di Sanremo 2026, per il loro contributo alla musica italiana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, a Caterina Caselli, Mogol e Fausto Leali i premi alla carriera; Sanremo 2026, annunciati i premi alla carriera a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli; Francesco Renga: Torno a Sanremo con Il meglio di me; Sanremo 2026, Francesco Renga: Bisogna attraversare il buio per ritrovarsi.

Sanremo 2026, a Caterina Caselli, Mogol e Fausto Leali i premi alla carrieraL'edizione numero 76 del Festival di Sanremo sarà dedicata a Pippo Baudo, ma sono tre i pionieri della musica italiana che riceveranno l'ambito Premio alla carriera: si tratta di Caterina Caselli, ... sorrisi.com

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice a Sanremo. Conti: Premi alla carriera a Leali, Mogol e CaselliL’annuncio del direttore artistico del Festival al Tg 1 delle 20. Nella serata di mercoledì arrivano i campioni delle Olimpiadi ... repubblica.it

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice a Sanremo. Conti: “Premi alla carriera a Leali, Mogol e Caselli” x.com

FESTIVAL DI SANREMO | Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo. Premi alla carriera a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli https://gazzettadelsud.it/p=2174882 - facebook.com facebook