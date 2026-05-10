Forbidden Fruit spoiler dal 10 al 16 maggio | Leyla sbugiardata

Una settimana intensa per Forbidden Fruit, la soap turca trasmessa su Canale 5, che prosegue a conquistare un ampio pubblico nel daytime di Mediaset. Dal 10 al 16 maggio, si sono verificati diversi sviluppi nella trama, tra cui la smentita pubblica di un personaggio chiave, Leyla, che ha portato a conseguenze significative nella narrazione. La serie mantiene il suo ritmo con nuovi colpi di scena e confronti tra i protagonisti.

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Settimana esplosiva per Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che continua a registrare ascolti importanti nel daytime Mediaset. Nelle puntate in onda dal 10 al 16 maggio 2026, i protagonisti saranno travolti da nuovi tradimenti, vendette e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della storia. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto Halit e Leyla, con quest’ultima pronta a tutto pur di non perdere il potente imprenditore. Dopo aver rischiato di compromettere definitivamente il rapporto con Yildiz, Halit proverà a recuperare il legame con la sua ex moglie, prendendo le distanze da Leyla. La donna, però, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e, incoraggiata ancora una volta da Sahika, deciderà di mettere in scena un piano molto rischioso: fingerà di essere incinta di Halit.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Forbidden Fruit, spoiler dal 10 al 16 maggio: Leyla sbugiardata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Forbidden Fruit, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: Halit scopre le menzogne di LeylaNei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Halit scopre la verità dietro le menzogne di Leyla. Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: Halit scopre tutte le menzogne di Leyla Argomenti più discussi: Forbidden fruit, anticipazioni dal 9 al 15 maggio 2026: Yigit torna, accompagnato da Vivian; Forbidden Fruit, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: Halit scopre tutte le menzogne di Leyla; Forbidden Fruit, perché Leyla lascia la serie: l'addio è una scelta narrativa; Forbidden fruit, spoiler 30 aprile 2026: Ender si infuria con Kaya, Nadir fa una proposta ad Halit.