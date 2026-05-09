Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 10 al 16 maggio 2026, il personaggio di Halit scopre tutte le menzogne di Leyla. La ragazza aveva cercato di nascondere alcune verità, ma alla fine vengono svelate. La trama si concentra sulle conseguenze di questa scoperta e sui cambiamenti nelle relazioni tra i personaggi coinvolti. La narrazione si sviluppa attraverso eventi che portano a un epilogo inaspettato.

© US Mediaset Game over per Leyla nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La ragazza fa credere a Halit di essere incinta e, su consiglio di?ahika, gli annuncia poi di aver abortito, adducendo come scusa il fatto che non voleva legarlo a sé con un bambino, anche per via del suo recente divorzio da Yildiz. Una macchinazione che però va in fumo quando la stessa?ahika decide di voltarle le spalle per allearsi con Ender. Halit scopre dunque tutte le menzogne di Leyla e, furioso, le intima di uscire per sempre dalla sua vita. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: Halit scopre tutte le menzogne di Leyla

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