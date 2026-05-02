Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 3 al 9 maggio 2026, Yildiz inizia a sospettare del comportamento del marito. Seguendo un consiglio di Zerrin, decide di controllarlo e si rende conto che Halit la tradisce con Leyla, sua ex amica. La scoperta avviene attraverso una serie di pedinamenti e verifiche, portando alla luce una relazione extraconiugale che mette in crisi il rapporto tra i due.

© US Mediaset La relazione extraconiugale di Halit Argun con Leyla ha le ore contate. Nel corso dei prossimi episodi di Forbidden Fruit, grazie ad un suggerimento di Zerrin, Yildiz comincia infatti a pedinare il marito e scopre così che la sta tradendo con la sua ex amica. Delusa, Yildiz lascia Halit e, insieme al piccolo Halitcan, trova ospitalità a casa di Emir, mentre l’imprenditore deve gestire la furia dei suoi tre figli maggiori Zehra, Lila ed Erim, increduli di fronte alla sua nuova ‘storia’. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026: Yildiz scopre che Halit la sta tradendo con Leyla

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