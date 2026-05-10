Forbidden fruit 3 replica puntata 10 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, domenica 10 maggio, va in onda in streaming la replica della decima puntata di Forbidden Fruit 3, la soap turca trasmessa da Mediaset. In questa puntata, Yigit fa ritorno a casa accompagnato da una giovane donna francese, descritta come espansiva e disinvolta, con comportamenti che suscitano disappunto in Ender. La scena introduce nuovi elementi nel racconto, con personaggi che si confrontano tra loro in un contesto di relazioni complicate.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 10 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yigit torna a casa in compagnia di una bella ragazza francese espansiva e disinvolta, dalle maniere un po’ discutibili, che subito lasciano Ender perplessa e contrariata. Lila, sconvolta dopo averli visti all’aeroporto, si sfoga con la sorella, ma non ricevendo il conforto che spera, decide di recarsi da Yildiz accompagnata proprio da Zehra, che ne approfitta per ricucire il rapporto con l’ex matrigna. Yildiz consiglia Lila di farsi desiderare e, appreso dalle ragazze che Halit e’ distrutto dopo il divorzio, ricorda loro che gli uomini devono riconoscere il loro valore e meritarle.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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