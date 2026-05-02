Forbidden fruit 3 replica puntata 2 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 2 maggio, viene trasmessa in streaming la seconda puntata di Forbidden Fruit 3, la soap turca. Nella puntata, Ender chiede a Caner di seguire Faruk. La serie è disponibile sui canali di Mediaset, con una replica che permette di rivedere gli eventi in qualsiasi momento. La storyline si concentra sulle vicende dei personaggi principali, con un particolare focus sulla richiesta di Ender a Caner.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 2 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Ender chiede a Caner di seguire Faruk. Emir presenta a Caner una ragazza – Gonca – conosciuta su un’app di incontri. Ender va in ufficio da Halit per dirgli che Erim vorrebbe passare piu’ tempo con lei e la sua famiglia. Zerrin organizza una cena con degli amici, e tenta di presentare il figlio di questi a Lila, ignara della situazione. Yildiz sta organizzando la sua festa di compleanno, ma sospetta che Halit se ne sia dimenticato. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 105 trasmesso da Canale 5 in replica streaming....🔗 Leggi su Superguidatv.it

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