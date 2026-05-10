Fondi europei la maggioranza | Benevento leader delle aree interne dopo il primato Pnrr

La Presidenza del Consiglio ha approvato il progetto per l’istituzione di un Ufficio unico dedicato ai fondi europei. La città di Benevento si posiziona come leader tra le aree interne, superando il primato ottenuto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto.

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“Dopo aver ottenuto il primato nazionale per investimenti Pnrr in rapporto al numero degli abitanti, la città di Benevento e la Provincia si apprestano a guidare la stagione dei fondi comunitari ‘21-‘27, con un ruolo-guida per le aree interne, visto che del nascente bureau è partner istituzionale anche la Provincia irpina. Comune e Provincia di Benevento si apprestano a giocare con un ruolo di primissimo piano anche quest’ulteriore stagione di trasformazione territoriale e di risorse per lo sviluppo”, lo scrivono in una nota i gruppi di maggioranza al Comune di Benevento dopo il via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto, ideato da Palazzo Mosti, per guidare con un Ufficio unico in forma associata la stagione dei fondi Coesione 2021-2027.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fondi europei, la maggioranza: “Benevento leader delle aree interne dopo il primato Pnrr” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fondi europei, i gruppi di maggioranza: “Dopo primato Pnrr, Benevento guida delle aree interne”Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo aver ottenuto il primato nazionale per investimenti Pnrr in rapporto al numero degli abitanti, la città di... Coesione e Pnrr: 90 milioni per le aree interne. I progetti nel MezzogiornoNell’ultimo miglio del Pnrr, la partita della coesione passa soprattutto dai piccoli Comuni. Argomenti più discussi: Abbattuto Orbán, cambiare. Gli ungheresi chiedono a Magyar meno corruzione, più Europa e diritti (di A. Mauro); La maggioranza chiede la revisione dei vincoli europei: il duello con l'opposizione; Nuova analisi ECFR – Magyar’s mandate: Six insights from a post-election Hungary; Come costruire il tuo radar degli incentivi in 30 minuti al mese.