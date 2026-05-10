Dopo aver conquistato il primato nazionale per gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una città del Sud si distingue anche nella classifica delle aree interne. Secondo i dati forniti dai gruppi di maggioranza, questa località si posiziona in prima posizione tra le zone considerate più strategiche per lo sviluppo sostenibile e il consolidamento delle infrastrutture. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso il rafforzamento delle aree meno centrali del paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Dopo aver ottenuto il primato nazionale per investimenti Pnrr in rapporto al numero degli abitanti, la città di Benevento e la Provincia si apprestano a guidare la stagione dei fondi comunitari ’21-’27, con un ruolo-guida per le aree interne, visto che del nascente bureau è partner istituzionale anche la Provincia irpina. Comune e Provincia di Benevento si apprestano a giocare con un ruolo di primissimo piano anche quest’ulteriore stagione di trasformazione territoriale e di risorse per lo sviluppo”, lo scrivono in una nota i gruppi di maggioranza al Comune di Benevento dopo il via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto, ideato da Palazzo Mosti, per guidare con un Ufficio unico in forma associata la stagione dei fondi Coesione 2021-2027.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fondi europei, i gruppi di maggioranza: “Dopo primato Pnrr, Benevento guida delle aree interne”

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