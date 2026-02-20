Coesione e Pnrr | 90 milioni per le aree interne I progetti nel Mezzogiorno

Il governo ha destinato 90 milioni di euro alle aree interne del Sud, per rafforzare i piccoli Comuni. Questa decisione nasce dal bisogno di migliorare i servizi e le infrastrutture nelle zone meno sviluppate. Il nuovo decreto, entrato in vigore il 20 febbraio, permette maggiore flessibilità negli accordi di coesione e mette a disposizione fondi specifici per il Mezzogiorno. La misura mira a favorire progetti concreti sul territorio, coinvolgendo direttamente le comunità locali.

Nell’ultimo miglio del Pnrr, la partita della coesione passa soprattutto dai piccoli Comuni. Il decreto pubblicato in Gazzetta e operativo da venerdì 20 febbraio interviene sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) lungo due direttrici: maggiore flessibilità negli Accordi per la coesione e nuove risorse destinate alle aree interne e al Mezzogiorno. La quota di fondi rimodulabili sale dal 10 al 20%, ampliando il margine di manovra per gli enti locali, pur nel rispetto della verifica degli equilibri di finanza pubblica. Per il 2026 il Fondo viene inoltre incrementato di 200 milioni di euro attraverso la riallocazione di residui di bilancio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

