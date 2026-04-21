La Commissione Questioni regionali ha svolto una missione in Campania, visitando le città di Benevento e Avellino. Durante gli incontri, sono state discusse questioni legate allo sviluppo delle aree interne, ai servizi pubblici e ai problemi di spopolamento delle zone montane. Hanno partecipato rappresentanti della Regione, enti locali e comunità montane, con l’obiettivo di affrontare le sfide di coesione territoriale e di promuovere iniziative concrete.

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© Puntomagazine.it - Commissione Questioni regionali in missione in Campania: tappa a Benevento e Avellino sulle aree interne

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