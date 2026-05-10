Follonica preso a Parma l’ultimo sospettato della spedizione punitiva

A Follonica, è stato catturato a Parma l’ultimo sospettato coinvolto in una spedizione punitiva avvenuta nella zona industriale. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nel capoluogo emiliano, ma ancora non sono state rese note le modalità con cui si sono mossi per individuarlo. La vicenda ha suscitato interesse per i motivi che hanno portato alla violenta azione e per le modalità con cui è stata portata a termine.

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? Domande chiave Come sono riusciti i carabinieri a rintracciare il fuggitivo a Parma?. Cosa ha scatenato la violenta spedizione punitiva nella zona industriale?. Perché lo spaccio nei boschi ha causato quella sparatoria?. Chi sono i responsabili del controllo del narcotraffico tra Follonica e Piombino?.? In Breve Scontro per spaccio eroina e cocaina tra Follonica, Castiglione della Pescaia e Piombino.. Il giudice Giuseppe Coniglio ha confermato la custodia cautelare per i quattro indagati.. Il procuratore Giovanni De Marco ha coordinato le indagini tra Grosseto, Pisa e Parma.. Aggressione avvenuta due anni fa nell'area industriale vicino alla strada delle Collacchie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follonica, preso a Parma l’ultimo sospettato della spedizione punitiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Fatte inginocchiare e prese a sputi e schiaffi: il VIDEO della spedizione punitiva Falconara, spedizione punitiva: Rom picchiati da nigerianiFALCONARA – Prima la lite in discoteca, poi la spedizione punitiva a casa di una famiglia per vendicare il loro amico buttafuori che sarebbe stato...