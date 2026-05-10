Folla in lacrime per l’addio a Chiara | Era fuoco luce e speranza

Ieri pomeriggio una grande folla si è radunata alla chiesa di San Martino a Riccione per l'ultimo saluto a Chiara Bacchini, una studentessa di 18 anni. La ragazza è deceduta in un incidente avvenuto in viale Castrocaro circa dieci giorni fa. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone, in prevalenza giovani, che hanno espresso il loro dolore con lacrime e commozione.

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Una folla immensa e commossa, fatta soprattutto di giovani, ieri pomeriggio ha gremito la chiesa di San Martino a Riccione per l’ultimo saluto a Chiara Bacchini, la liceale 18enne, morta in un incidente in viale Castrocaro una decina di giorni fa. La gente era così tanta, che in molti sono stati costretti a rimanere sul sagrato. Davanti all’altare la bara ricoperta da un cuscino di rose bianche, cestini e mazzi di fiori, la gigantografia di una foto di Chiara e un disegno dei compagni di classe, che su fondo arancione col quale hanno dipinto anche il banco di scuola. Tra le panche attorno ai genitori, Alessandro e Carlotta, e ai fratelli,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folla in lacrime per l’addio a Chiara: "Era fuoco, luce e speranza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AFTER ADAM: FIRST PROPHET OF GIANTS | The Story of Sheeth (AS) Notizie correlate Vernio dice addio alla piccola Nadia. Folla in silenzio, lacrime e pallonciniUna folla commossa ha salutato, ieri, la piccola Nadia, la bambina di tre anni strappata alla vita dopo essere fuggita dalla mano che la custodiva... Lacrime e abbracci per Giulio. Una immensa folla commossa per l’addio a Del FiorentinoLUCCA Folla di persone ieri pomeriggio alla chiesa di Capannori per dare l’ultimo saluto a Giulio Del Fiorentino, giornalista e direttore di Noi Tv,...