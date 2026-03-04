vernio dice addio alla piccola nadia folla in silenzio lacrime e palloncini

Una folla silenziosa ha partecipato al saluto per la piccola Nadia, la bambina di tre anni scomparsa recentemente. Durante l’addio, molte persone hanno portato palloncini e si sono commosse, lasciando lacrime sul volto. L’evento si è svolto nel rispetto del dolore di familiari e amici, che hanno voluto rendere omaggio alla giovane vita. La cerimonia si è conclusa senza commenti ufficiali.

Una folla commossa ha salutato, ieri, la piccola Nadia, la bambina di tre anni strappata alla vita dopo essere fuggita dalla mano che la custodiva lungo la Sr 325, a Le Piana – dove abitava col padre, la madre e la sorellina – domenica scorsa, dopo una giornata di festa trascorsa con i compagni dell’asilo di Luicciana. E proprio il gruppo della scuola materna, genitori e maestre, ha rotto il silenzio e la compostezza che hanno caratterizzato tutta la mattinata, al termine della cerimonia, quando il piccolo feretro bianco è salito sul carro funebre: sulle note della canzone "Stella Stellina", con le parole strozzate in gola e le lacrime sui volti, mamme e maestre hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi, portandosi dietro le lacrime dell’intera folla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

