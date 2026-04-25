Ieri pomeriggio, nella chiesa di Capannori, si è svolto l’ultimo saluto a Giulio Del Fiorentino, giornalista e direttore di Noi Tv, scomparso a 56 anni dopo aver affrontato con determinazione una grave malattia. Una grande folla si è radunata per rendere omaggio a una figura nota nel settore, condividendo momenti di commozione e ricordo. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone legate alla sua vita e alla sua professione.

LUCCA Folla di persone ieri pomeriggio alla chiesa di Capannori per dare l’ultimo saluto a Giulio Del Fiorentino, giornalista e direttore di Noi Tv, morto prematuramente a soli 56 anni dopo aver combattuto con coraggio contro una brutta malattia. Ad accoglierlo c’erano tutti: la sua famiglia, le associazioni di volontariato, le fondazioni, sindaci, rappresentanti politici di ogni "colore", ma anche i colleghi dei giornali locali, gli addetti stampa e i suoi amatissimi "ragazzi". Colleghi che, nel tempo, sono diventati molto di più: amici, confidenti, pezzi di cuore. Un’intera comunità si è stretta attorno a lui e ai suoi cari, in un abbraccio lungo e silenzioso, fatto di rispetto e riconoscenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lacrime e abbracci per Giulio. Una immensa folla commossa per l’addio a Del Fiorentino

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