Foggia torna la spada di San Michele | donata una replica preziosa
A Foggia torna la spada di San Michele, con una replica di grande valore donata recentemente. Il benefattore che ha finanziato questa donazione resta sconosciuto. Nel frattempo, i ladri sono riusciti a entrare nell’area utilizzando cunicoli sotterranei, facilitando il loro accesso senza essere individuati. La vicenda ha suscitato attenzione tra la comunità locale e le autorità.
? Punti chiave Chi è il misterioso benefattore che ha finanziato la nuova replica?. Come sono riusciti i ladri a entrare usando i cunicoli sotterranei?. Dove si trova il laboratorio dell'artigiano che ha forgiato la spada?. Perché il furto originale ha colpito anche il dipinto barocco?.? In Breve Artigiano Giuseppe Ricucci di Monte Sant'Angelo ha forgiato la replica in ferro battuto.. Donazione anonima segue l'appello della guida turistica Franca Palese lanciato sette anni fa.. Furto originale avvenuto tramite cunicoli sotterranei colpendo anche una tela barocca.. Comunità Magnificat Dominum gestisce la chiesa di piazza del Purgatorio dal 2014.🔗 Leggi su Ameve.eu
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