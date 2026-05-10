Foggia torna la spada di San Michele | donata una replica preziosa

A Foggia torna la spada di San Michele, con una replica di grande valore donata recentemente. Il benefattore che ha finanziato questa donazione resta sconosciuto. Nel frattempo, i ladri sono riusciti a entrare nell’area utilizzando cunicoli sotterranei, facilitando il loro accesso senza essere individuati. La vicenda ha suscitato attenzione tra la comunità locale e le autorità.

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