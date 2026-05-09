Spada di San Michele trafugata nella chiesa dei Morti un anonimo benefattore dona una preziosa replica

Un benefattore anonimo ha donato una replica della spada di San Michele Arcangelo, trafugata dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia, conosciuta come chiesa dei Morti. La spada originale era stata sottratta recentement e ora si trova una riproduzione, donata senza alcuna pubblicità. La chiesa si trova nel centro storico della città, dove l’episodio ha suscitato attenzione tra i fedeli e i residenti.

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Preferisce rimanere anonimo il benefattore che ha donato una nuova spada di San Michele Arcangelo, trafugata dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia, nota ai più come chiesa dei Morti.Nella ricorrenza della seconda apparizione di San Michele Arcangelo sul Gargano, quando i devoti si.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Clinica San Michele, un paziente dona la statua di San Michele, la benedizione del VescovoMANFREDONIA- Lo scorso 30 aprile si è vissuto un momento di grande commozione presso la casa di cura San Michele. Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele ArcangeloMilano, 15 aprile 2026 – La Banda degli Ottoni ha accolto il feretro di Carlo Monguzzi davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, a Precotto, dove... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monticchio pronto a festeggiare San Michele Arcangelo, protettore del Monte Vulture! Ecco il programma; Taglio del nastro alla Rsa Fondazione Spada dopo i lavori da oltre 3,5 milioni; Morti in ambulanza, Luca Spada resta in carcere. La difesa rinuncia al riesame; Schilpario, l'inaugurazione della rinnovata RSA Fondazione Bartolomea Spada dopo i lavori di riqualificazione. La Spada di luce dell'Arcangelo sulla Sacra di San MicheleUn fascio di luce di circa 3 chilometri si ergerà nel cielo, partendo dalla Sacra di San Michele, simboleggiando la spada dell'Arcangelo Michele In occasione della festa di San Michele, dal 23 ... ansa.it Statua e spada san Michele Arcangelo in «peregrinatio» a LecceLECCE - La statua e la spada di San Michele saranno portati dal santuario di Monte Sant'Angelo (Foggia) nella chiesa di san Massimiliano Kolbe a Lecce che, domani e dopodomani, ospiterà due giornate ... lagazzettadelmezzogiorno.it GUIDACI NELLA VIA DEL BENE CON LA TUA LUCE E LA TUA SPADA DI GIUSTIZIA, O SAN MICHELE ARCANGELO ️ x.com Nuovo giorno della spada Pt 8: Neil Burridge spada di bronzo tipo Miceneo G reddit