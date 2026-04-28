Spari a Bari vecchia nel mirino un affiliato del clan Strisciuglio Ferita per caso una donna

Nella serata di ieri, a Bari, si sono verificati nuovi episodi di sparatoria nella zona di Bari Vecchia, in via Pier l’Eremita, vicino a piazza San Pietro. Durante l’evento, una donna è rimasta ferita per caso, colpita da un proiettile. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le verifiche. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sulle cause dell’accaduto.

Ancora spari a Bari. Ancora una volta nella città vecchia, dove in via Pier l’Eremita, non lontano da piazza San Pietro, in serata è stata ferita una donna di striscio. Il tutto mentre si udivano i fuochi per San Nicola. Quattro almeno i colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati fatti partire. Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia che provano a ricostruire la dinamica della quarta sparatoria in città in meno di 20 giorni. È da comprendere se la donna fosse solo una passante. I colpi esplosi sono - secondo gli investigatori - un atto intimidatorio nei confronti di presunti affiliati al clan Strisciuglio. A sparare sono state almeno due persone che hanno usato una pistola calibro 7.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Spari a Bari vecchia, nel mirino un affiliato del clan Strisciuglio. Ferita per caso una donna Notizie correlate Bari, città vecchia: ancora spari, ferita per errore una donna di 85 anni Obiettivo verosimile del conflitto in strada un giovane, la guerra di mala sullo sfondoAncora spari nella città vecchia di Bari nell’ambito di quella che è quasi certamente la guerra di mala riesplosa. Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia: ferita una donnaColpi di pistola sono stati esplosi nella serata di martedì 28 aprile a Bari Vecchia, in via Pier l'Eremita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piombo e ritorsioni, aprile di sangue a Bari: cinque agguati in venti giorni, sullo sfondo la faida tra clan; Spari a Bari Vecchia, donna colpita di striscio alla fronte; Si torna a sparare a Bari vecchia, donna ferita di striscio alla fronte sull’uscio di casa; Si torna a sparare a Bari vecchia: ferita una donna ma l'obiettivo era un presunto affiliato ai clan. Spari a Bari Vecchia, ferita di striscio una 85enneE' successo in via Pier l'Eremita, nei pressi della Soprintendenza. Non si esclude un collegamento con gli agguati delle scorse settimane ... rainews.it Spari a Bari vecchia, scattano le indagini: «Atto intimidatorio ai danni del clan Strisciuglio»I colpi esplosi nella tarda serata di ieri contro una abitazione di via Pier L’Eremita, a Bari Vecchia, sono - secondo gli investigatori - un atto intimidatorio nei confronti di presunti affiliati al ... lagazzettadelmezzogiorno.it Spari sull'Anpi, Ilaria Salis e Lerner urlano a fascismo e squadrismo: cosa hanno detto - facebook.com facebook Spari del #25aprile a Roma contro 2 iscritti all’Anpi. È stato fermato per tentato omicidio un 21enne. Ha detto di far parte della “Brigata Ebraica”. Ferma condanna dalla Comunità “Orrore usare il nostro nome per giustificare violenza”. La cronaca sui social di R x.com