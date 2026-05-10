Dopo aver concluso le indagini, Israele ha deciso di espellere due individui identificati come provocatori professionisti. I due, appartenenti a un gruppo noto come la “flottiglia della provocazione”, sono stati allontanati dal paese oggi. La loro presenza era stata segnalata e ora sono stati rimossi, senza ulteriori dettagli sulle accuse o le motivazioni specifiche delle indagini.

“Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti Saif Abu Keshek e Thiago Avila, appartenenti alla ‘flottiglia della provocazione’, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del blocco navale legale imposto su Gaza”. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano attraverso un messaggio pubblicato sul social network X, nel quale viene ribadita la linea dura del governo nei confronti delle iniziative considerate ostili o provocatorie nei confronti dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, i due attivisti sarebbero stati fermati nell’ambito delle verifiche condotte dopo le attività legate alla cosiddetta “flottilla”, organizzata da gruppi internazionali pro-palestinesi con l’obiettivo dichiarato di sfidare il blocco imposto sulla Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Saif Abu Keshek e Thiago Avila espulsi da Israele

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