Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Marina israeliana ha intercettato e fermato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali vicino a Creta. Due attivisti, uno di nazionalità brasiliana e l’altro di origine giordana, sono stati trasferiti in Israele, mentre altri partecipanti sono stati fatti sbarcare a Creta dopo circa 40 ore di isolamento e trattamenti considerati da alcuni come crudeli. La missione internazionale era volta a portare aiuti nella regione.

Roma, 1 maggio 2026 – Non si spengono i riflettori sulla Global Sumud Flotilla, dopo che nella notte fra mercoledì e giovedì la Marina israeliana ha abbordato la missione in acque internazionali, non lontano da Creta. Quasi tutti i circa 175 attivisti fermati sono sbarcati sull'isola: lo ha constatato un giornalista di Afp sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est di Creta. Scortati dalla guardia costiera greca gli attivisti sono saliti su quattro autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata. https:www.quotidiano.netcronacaracconto-attivisti-flotilla-kyum6hca Saranno interrogati due volti noti del movimento . Sorte diversa per due di loro che "saranno condotti in Israele per essere interrogati", in quanto considerati autori di attività sospette: lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Flotilla portati in Israele. Gli altri sbarcati a Creta dopo “40 ore di crudeltà deliberata”

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