Flotilla Israele libera Thiago Ávila e Saif Abukeshek | stop alla detenzione arbitraria dei due attivisti rapiti in acque internazionali

Dopo dieci giorni di detenzione, Israele ha liberato due attivisti della Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, che erano stati arrestati in acque internazionali il 30 aprile. I due erano stati sottoposti a un arresto che è stato definito illegale e avevano deciso di iniziare uno sciopero della fame durante il periodo di detenzione. La loro liberazione è arrivata dopo questo lungo periodo di detenzione senza processo.

Dopo dieci giorni di detenzione illegale e sciopero della fame, Israele ha liberato gli attivisti della Flotilla Saif Abukeshek e Thiago Ávila, prelevati in acque internazionali lo scorso 30 aprile. Il caso, chiuso senza alcuna accusa formale, solleva pesanti denunce su un sistema di fermi arbitrari e trattamenti disumani volti a silenziare la solidarietà internazionale verso Gaza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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