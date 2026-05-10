Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e detenuti per più di una settimana, sono stati espulsi dal paese. I nomi degli attivisti sono Saif Abukeshek e Thiago Avila. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sui motivi dell’espulsione.

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Avila, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: “Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele” E poi ha ammonito: “Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”. Secondo fonti della Global Sumud Flotilla, Abukeshek è stato portato ad Atene e da lì sarà trasferito a Madrid: si tratta infatti di cittadino palestinese con passaporto spagnolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla: espulsi da Israele i due attivisti Saif Abukeshek e Thiago Avila

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