Dopo essere stato liberato, un rappresentante ha pubblicato un video in cui afferma di aver lasciato in carcere migliaia di prigionieri palestinesi, tra cui bambini, donne e uomini. Ha anche dichiarato di essere appena arrivato ad Atene e ha invitato a continuare le mobilitazioni. La persona ha sottolineato che molte persone rimangono ancora in custodia e ha esortato a mantenere alta l’attenzione sulla questione.

“Sono appena arrivato ad Atene. Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono, le testimonianze che abbiamo delle loro torture, delle violenze ogni giorno”. È il videomessaggio postato su X dall’attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek, subito dopo la liberazione e l’arrivo in aeroporto ad Atene, prima di imbarcarsi su un volo verso la Spagna. “Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi”, è l’appello dell’attivista, nel ringraziare tutti coloro che si sono attivati, “il team legale Adalah, la mia famiglia, mia moglie e i bambini, i miei colleghi del movimento, le 180 persone coraggiose” membri della Global Flotilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il video di Saif dopo la liberazione: “Ho lasciato migliaia di prigionieri palestinesi, anche bambini. Dobbiamo continuare a mobilitarci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Corteo ProPal a Milano, l’esultanza per la liberazione di Thiago e Saif di Global Sumud FlotillaMinalo, 9 maggio 2026 - Corteo "contro il genocidio a Gaza e per la liberazione immediata di Thiago e Saif e dei prigionieri politici palestinesi".

Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi. L’estrema destra festeggia in AulaIl Parlamento israeliano ha approvato la legge che introduce la pena di morte per terrorismo.