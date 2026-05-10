Flotilla il video di Saif dopo la liberazione | Ho lasciato migliaia di prigionieri palestinesi anche bambini Dobbiamo continuare a mobilitarci

Da ilfattoquotidiano.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stato liberato, un rappresentante ha pubblicato un video in cui afferma di aver lasciato in carcere migliaia di prigionieri palestinesi, tra cui bambini, donne e uomini. Ha anche dichiarato di essere appena arrivato ad Atene e ha invitato a continuare le mobilitazioni. La persona ha sottolineato che molte persone rimangono ancora in custodia e ha esortato a mantenere alta l’attenzione sulla questione.

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“Sono appena arrivato ad Atene. Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono, le testimonianze che abbiamo delle loro torture, delle violenze ogni giorno”. È il videomessaggio postato su X dall’attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek, subito dopo la liberazione e l’arrivo in aeroporto ad Atene, prima di imbarcarsi su un volo verso la Spagna. “Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi”, è l’appello dell’attivista, nel ringraziare tutti coloro che si sono attivati, “il team legale Adalah, la mia famiglia, mia moglie e i bambini, i miei colleghi del movimento, le 180 persone coraggiose” membri della Global Flotilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il video di Saif dopo la liberazione: “Ho lasciato migliaia di prigionieri palestinesi, anche bambini. Dobbiamo continuare a mobilitarci”
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