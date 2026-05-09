Oggi a Milano si è svolto un corteo promosso da Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di chiedere la liberazione immediata di due prigionieri palestinesi e di protestare contro le violenze a Gaza. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti, che hanno manifestato il loro sostegno attraverso striscioni e slogan. La manifestazione è iniziata nel pomeriggio e si è conclusa con una breve esibizione di cori e interventi.

Minalo, 9 maggio 2026 - Corteo "contro il genocidio a Gaza e per la liberazione immediata di Thiago e Saif e dei prigionieri politici palestinesi". La notizia dell'imminente liberazione. E proprio prima della partenza, dai camion degli organizzatori, è stata data la notizia - diffusasi in mattinata - dell'imminente liberazione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila e Saif Abukeshek, che è stata accolta con grida di gioia. Una notizia confermata da Barcellona da Sally Issa, moglie di Saif Abukeshek, : “Ho appena ricevuto comunicazione da parte del ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares che Israelelo rilascerà nelle prossime", ha annunciato nel video diffuso dalla Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corteo ProPal a Milano, l’esultanza per la liberazione di Thiago e Saif di Global Sumud Flotilla

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