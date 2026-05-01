Flotilla | 173 attivisti sbarcati a Creta due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina L’appello | Rilasciate Thiago e Saif tutti i governi facciano pressione | La diretta

Durante la notte sono sbarcati a Creta 173 attivisti coinvolti in una missione internazionale. Due leader di questa operazione sono stati trattenuti dalle autorità israeliane e trasferiti in Israele. La Flotilla Global Sumud aveva previsto di fermarsi a Creta, ma le autorità israeliane hanno bloccato diverse imbarcazioni e fermato i due leader, nonostante si trovassero in acque internazionali al largo dell’isola greca.

La nuova missione della Global Sumud Flotilla si deve fermare a Creta. Ma Israele non si ferma: alle autorità di Tel Aviv non è bastato bloccare diverse imbarcazioni per un totale di 175 attivisti in acque internazionali al largo dell’ isola greca, cioè dell’ Unione Europea. Ha anche “scelto” chi rilasciare alle autorità greche e chi portarsi via, a bordo della nave della Marina. Così due figure simbolo della Flotilla non sono sbarcati, come tutti gli altri, dalla nave militare a bordo della quale erano stati raccolti gli equipaggi delle varie imbarcazioni abbordate e fermate in mare. Proseguiranno il viaggio verso Israele Thiago Ávila, 39 anni, ambientalista, conosciuto come uno dei frontmen della branca brasiliana della Global Flotilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina. L’appello: “Rilasciate Thiago e Saif, tutti i governi facciano pressione” | La diretta Notizie correlate Leggi anche: Flotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione “trattenuti” dalla Marina e portati in Israele. Denunce di violenze e cortei di protesta sull’isola Leggi anche: Flotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione “trattenuti” dalla Marina e portati in Israele. Denunce di violenze, un esposto ai pm di Roma