Flotilla attivista Saif Abukeshek liberato dopo la detenzione | appello alla mobilitazione globale per la Palestina

Da ildifforme.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attivista Saif Abukeshek, arrestato e detenuto durante la partecipazione alla Global Sumud Flotilla, è stato successivamente espulso da Israele. La sua liberazione è stata confermata, mentre nelle ore successive sono stati rivolti appelli a una mobilitazione internazionale a sostegno della Palestina. La vicenda si inserisce nell’ambito delle tensioni legate alle attività di solidarietà e alle questioni legate al blocco e alle restrizioni nella regione.

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L’attivista Saif Abukeshek espulso da Israele dopo la detenzione nella Global Sumud Flotilla, può tornare in Spagna: “Continuare la mobilitazione fino a una Palestina libera” L’attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek èstato espulso da Israele e liberato dopo oltre una settimana di detenzione,facendo scalo ad Atene prima del rientro previsto in Spagna. Al suo arrivo in libertà, ha diffuso un videomessaggio in cui ha invitato sostenitori e attivisti a continuare a mobilitarsi fino a quando la Palestina sarà libera. Abukeshek, coinvolto nella Global Sumud Flotilla,ha raccontato di aver vissuto giorni difficili in detenzione,sottolineando però che le proprie condizioni non sono comparabili, a suo dire, a quelle dei migliaia di prigionieri palestinesi a Gaza e in altri contesti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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